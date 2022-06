Eis 7 jaar cel voor verdachte mislukte overval René van der Gijp

Voor de mislukte overval op onder meer René van der Gijp heeft het Openbaar Ministerie vrijdag een celstraf van zeven jaar geëist tegen de 21-jarige Younes S. uit Ridderkerk.

Hij zou met twee anderen met hamers op de gepantserde autoruiten van de voetbalanalist hebben geslagen.

De officier van justitie noemde de overvalpoging goed voorbereid. Van der Gijp werd op 27 april 2020 thuis op zijn eigen oprit belaagd. Drie gemaskerde mannen wachtten hem op toen hij thuiskwam na een tv-uitzending. Ze sloegen met slaghamers op zijn autoruiten. Die barstten wel, maar braken niet.

De daders vluchtten uiteindelijk zonder buit, waarna Van der Gijp direct naar het politiebureau in zijn woonplaats Dordrecht reed om aangifte te doen. Hij vermoedde dat de daders uit waren op zijn Rolex-horloge.



De verdenking tegen S., die acht maanden in voorarrest heeft gezeten, is onder meer gebaseerd op telecomgegevens. Hij had 95 notities in zijn telefoon van kentekens, adressen en horloges. Volgens justitie straalde zijn telefoon op de avond van het misdrijf aan op een zendmast in de buurt van Dordrecht, samen met een telefoon van een man die reeds is veroordeeld voor medeplichtigheid. Hij kreeg in 2020 een celstraf van een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij was de chauffeur van de overvallers.

S. wordt onder meer ook verdacht van een gewapende overval in Ridderkerk, waarbij een Rolex met een Arabische wijzerplaat en een telefoon zijn gestolen en het slachtoffer is vastgebonden en onder schot is gehouden. Deze Rolex is volgens justitie voor 45.000 euro verkocht in Antwerpen. S. maakte volgens justitie deel uit van een criminele organisatie, waarvan drie andere leden YouTube-ster Nikkie de Jager zouden hebben overvallen.

De officier van justitie sprak van zeer ernstige feiten. De misdrijven hadden een enorme impact op de slachtoffers. "Het is niet niets om geconfronteerd te worden met een vuurwapen of een mes. Of dat mensen met hamers inslaan op je auto. De verdachten zijn puur uit geweest op eigen gewin. Bij bekende Nederlanders is de eigen woning de enige plek waar ze niet in de openbaarheid zijn. Daarom is de impact van de overvallen groot", aldus de officier van justitie.

