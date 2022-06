Drie Palestijnen gedood bij Israëlische inval Westoever

Bij een inval van het Israëlisch bezettingsleger op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn afgelopen nacht drie Palestijnen gedood.

De mannen zaten in een auto in de stad Jenin toen ze onder vuur genomen werden door Israëlische troepen. Acht andere Palestijnen raakten bij dezelfde inval gewond, een van hen ernstig. Aan Israëlische kant vielen geen gewonden.

Op beelden is te zien dat de ruiten van de Palestijnse auto doorzeefd zijn met kogelgaten. Palestijnen spreken van een buitengerechtelijke executie, terwijl het Israëlische leger stelt dat de Palestijnen begonnen met schieten.

Het Israëlische leger voert de afgelopen maanden vrijwel dagelijks soortgelijke invallen uit in de bezette Palestijnse gebieden. Daarbij werden volgens cijfers van de Verenigde Naties (VN) in totaal meer dan veertig Palestijnen gedood. Sommigen waren betrokken bij vuurgevechten met militairen of bij aanslagen, maar ook ongewapende vrouwen en een advocaat werden doodgeschoten.

Een van de vannacht doodgeschoten mannen zou volgens Palestijnse en Israëlische media gelieerd zijn aan de Palestijnse verzetsbeweging Hamas. Hamas riep Palestijnen in een verklaring op deel te nemen aan de begrafenis van de drie mannen later vandaag.

