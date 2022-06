Nederland steunt kandidaat-lidmaatschap EU van Oekraïne

Oekraïne mag van Nederland kandidaat-lid van de Europese Unie worden. Dat liet minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) weten na de ministerraad.

"We hebben als kabinet gezegd: we vinden dit in balans, we vinden dit verstandig. Dus laten we dit omwille van de eenheid in Europa omarmen. Nederland is hier positief over. ".

De Europese Commissie kwam eerder op de dag met het advies om Oekraïne de status van kandidaat-lid te geven. Wel moet de regering in Kiev nog aan een aantal voorwaarden voldoen voor het echte overleg kan beginnen dat op het lidmaatschap voorbereidt. Ook Moldavië mag van de Europese Commissie kandidaat-lid worden.

Het duurt hierna nog jaren, voordat Oekraïne en Moldavië lid kunnen worden van de EU. De landen moeten dan voldoen aan de zogeheten Kopenhagen Criteria. En daarmee zal niet gemarchandeerd worden, zegt Hoekstra. "Het zijn geen trajecten die gaan van vandaag op morgen." Kroatië was in 2013 het laatste land dat lid werd van de EU.



De regering wilde tot dusver niet zeggen welk standpunt zij zou innemen over het kandidaat-lidmaatschap. Het kabinet wilde het advies van de Europese Commissie afwachten, maar zei wel daar met een "open blik" naar te zullen kijken.

Donderdag maakten Duitsland, Frankrijk en Italië bekend de aanvraag van Oekraïne te steunen.

