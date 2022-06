Marokko: 1,4 miljard DH uitgekeerd aan brandstofsubsidie

Tot dusver is ruim 1,4 miljard DH (€ 132,7 miljoen) uitgekeerd aan brandstofsubsidie voor beroepschauffeurs.

Dat meldt regeringswoordvoerder Mustapha Baitas donderdag na de ministerraad.

De brandstofprijzen hebben in de afgelopen weken recordhoogtes bereikt als gevolg van de opgelopen olieprijs door het conflict in Oekraïne maar ook omdat de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis en de vraag naar olie in rap tempo is toegenomen.

De regering besloot in april om beroepschauffeurs in Marokko te ondersteunen met subsidies op brandstoffen. Brandstofprijzen rijzen wereldwijd de pan uit. Voor een liter benzine wordt in Marokko gemiddeld 18 DH (€ 1,72) betaalt. Voor diesel wordt inmiddels 15 DH (€ 1,43) afgetikt.



Momenteel ontvangen vervoersbedrijven een subsidie ​​van 2.200 DH voor grote taxi's, 1.600 DH voor kleine taxi's, 1.800 DH voor voertuigen voor gemengd vervoer in landelijke gebieden, 7.000 DH voor intercitybussen en 6.200 dirhams voor stadsbussen.

De brandstofprijzen in het land staan op recordhoogte en de regering overweegt om het subsidiebedrag te verhogen.

