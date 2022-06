Mauritanië en Spanje sluiten vriendschapsverdrag

Spanje en Mauritanië hebben woensdag het Verdrag van Vriendschap, goed Nabuurschap en Samenwerking aangenomen.

De twee landen hadden het verdrag in 2008 al ondertekend maar de Mauritaanse regering heeft deze woensdag pas aangenomen.

Het moment van ratificatie is opmerkelijk omdat Algerije een week geleden hetzelfde verdrag met Spanje eenzijdig heeft opgezegd. De Marokkaanse Sahara staat centraal in de ruzie tussen Algerije en Spanje die begon nadat Madrid in maart besloot het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Sahara te steunen.

Mauritanië heeft zich echter altijd afzijdig gehouden in het Sahara-conflict tussen Marokko en Algerije en streeft naar goede betrekkingen met beide landen. Toch is de timing opmerkelijk en wordt in Algerije gespeculeerd of de Mauritaans-Spaanse toenadering moet worden gezien als een verkapte steunbetuiging voor het Spaanse Sahara-standpunt.



Het Mauritaans-Spaanse vriendschapsverdrag werd op 24 juli 2008 ondertekend door de eerste gekozen burgerpresident van Mauritanië, wijlen Sidi ould Cheikh Abdallahi. Slechts twee weken na deze ondertekening werd Cheikh Abdallahi op 6 augustus 2008 omvergeworpen door een militaire staatsgreep die plaats vond onder leiding van ex-generaal Mohamed Ould Abdel Aziz.

Ould Abdel Aziz werd tien jaar president maar staat momenteel onder huisarrest wegens corruptie.



De Mauritaanse president Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani bracht van 16 tot 18 maart 2022 een officieel bezoek aan Madrid.

De laatste dag van dit bezoek viel samen met de historische steunbetuiging van de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez voor de Sahara-plannen van Rabat.

