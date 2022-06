Marokko: postbedrijf vervangt vloot deels met elektrische voertuigen

Het nationale postbedrijf Barid Al-Maghrib heeft deze week 250 elektrische voertuigen in gebruik genomen.

Het postbedrijf gaat de elektrische auto's van Citroën inzetten in het distributienetwerk voor postpakketten in heel Marokko. Citroën vervaardigt de 100% elektrische Citroën AMI in de fabriek in Kenitra.

Volgens het postbedrijf past het voertuig binnen de ambities van het bedrijf om de ecologische voetafdruk te verkleinen bij het streven naar schone en duurzame mobiliteit.

De elektrische voertuigen van Barid Al-Maghrib zullen in 42 steden in alle regio's in gebruik worden genomen.

