Reiswereld: volgende week meer bekend over schrappen vluchten

Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen verwachten volgende week meer duidelijkheid over wie in juli wel en niet mee kan op vluchten vanaf Schiphol.

Dit weekend zal de slotcoördinator een verdeling proberen te maken hoeveel elke maatschappij zijn capaciteit straks moet beperken.

Daarna zullen de maatschappijen zelf aan het puzzelen gaan om te zien hoe ze dit precies willen regelen. Schiphol kondigde donderdagavond aan deze zomer minder passagiers te kunnen verwerken vanwege aanhoudende personeelstekorten.

In juli zijn er volgens de luchthaven dagelijks zo'n 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Directeur Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR schat in dat de maatschappijen begin volgende week, mogelijk maandag al, weten wat er precies van hen wordt gevraagd.



Maar dan weten we nog niet meteen hoeveel vluchten en boekingen er geschrapt moeten worden, legt hij uit. Oostdam benadrukt dat 13.500 stoelen niet hetzelfde is als 13.500 reizigers. Voor sommige vluchten zijn nog niet alle tickets verkocht. Dan kunnen maatschappijen er bijvoorbeeld ook voor kiezen de verkoop van stoelen die nog niet bezet zijn, stop te zetten.

De reisorganisaties hebben momenteel te maken met een "tsunami" aan vragen en telefoontjes van klanten die willen weten waar ze aan toe zijn, weet de ANVR-voorman. Maar hij zegt dat ze helaas nog even geduld moeten hebben. Voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, denkt dat maandag waarschijnlijk nog wat te vroeg is voor duidelijkheid. Hij denkt dat reizigers pas in de loop van volgende week kunnen worden geïnformeerd.



Aansprakelijk

Zowel de maatschappijen als de reisorganisaties stellen Schiphol aansprakelijk voor alle financiële schade als gevolg van de maatregelen. BARIN-voorman Fruitema denkt dat het al gauw om meer dan 100 miljoen euro schade zal gaan voor maatschappijen, maar een echte inschatting kan hij nog niet maken. Dat hangt ook af van wat er volgende week allemaal nog bekend wordt.

De ANVR heeft donderdag al aangekondigd Schiphol voor de rechter te slepen. Hoe hoog de schade precies is durft Oostdam net als Fruitema nog niet in te schatten. Als er puur gekeken wordt naar de vakanties die geannuleerd moeten worden, inclusief bijvoorbeeld hotels en excursies, gaat het volgens hem al snel om tientallen miljoenen euro's. Maar als je ook rekening zou houden met omzet die de reisorganisaties door dit alles kunnen mislopen dan zou de schade volgens de ANVR-baas mogelijk honderden miljoenen bedragen.

