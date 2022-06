Assange voert in beroep tegen uitlevering aan VS moordcomplot op

buitenland 17 jun 20:35

Het juridische team van Julian Assange zet claims over een Amerikaanse poging tot ontvoering en moord van de WikiLeaks-oprichter in bij het beroep tegen de regeringsbeslissing om hem uit te leveren aan de VS.

Dat zei Assanges broer Gabriel Shipton, die eraan toevoegde dat het beroep nog meer nieuwe informatie bevat die nog niet eerder bij de rechtbanken is aangevoerd.

Assange heeft veertien dagen de tijd om in beroep te gaan. Shipton verwees naar berichtgeving van Yahoo News uit september 2021 over vermeende plannen binnen de inlichtingendienst CIA om Assange te ontvoeren en misschien zelfs te vermoorden. Assange verschanste zich destijds in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. De CIA heeft nooit gereageerd op de berichtgeving. Eerder vrijdag stemde de Britse regering in met de uitlevering van Assange aan de VS, nu het Britse Hooggerechtshof daar geen bezwaar tegen ziet. De Amerikaanse justitie wil de 50-jarige Assange berechten voor het publiceren van talrijke militaire geheime documenten en spionage, waarvoor hij tot 175 jaar celstraf zou riskeren. Hij zou onder meer de dood van informanten van de Amerikaanse strijdkrachten op zijn geweten kunnen hebben. © ANP 2022