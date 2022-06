Marokko: autovrije zondag uit protest tegen hoge brandstofprijzen

Actievoerders roepen op sociale netwerken op tot een autovrije zondag als protest tegen de hoge prijzen aan de pomp.

De brandstofprijzen hebben in de afgelopen weken recordhoogtes bereikt als gevolg van de opgelopen energieprijzen.

Voor een liter benzine wordt in Marokko gemiddeld 18 DH (€ 1,72) betaalt. Voor diesel wordt inmiddels 15 DH (€ 1,43) afgetikt.

Verwacht wordt dat de prijzen de komende weken verder zullen stijgen. Het bureau voor planning en statistiek (HCP) houdt er rekening mee dat de olieprijs aan het eind van het jaar kan oplopen tot $150 per vat en de brandstofprijzen een tophoogte van 25 DH zullen aantikken.



Uit protest worden in Marokko in verschillende steden kleinschalige protesten uitgevoerd. Op sociale netwerken wordt opgeroepen aanstaande zondag de auto te laten staan. Intussen roepen vakbonden verschillende sectoren op om maandag het werk neer te leggen.

Stakingen en protesten van beroepschauffeurs eerder dit jaar resulteerden in een akkoord met het Ministerie van Transport en een subsidie op de brandstofkosten voor vervoersbedrijven. Inmiddels hebben 180.000 beroepschauffeurs gebruik gemaakt van de subsidie.

Een algemene kostenverlichting is niet mogelijk want daar is volgens minister Nadia Fettah-Alaoui (Financiën) geen geld voor.

© MAROKKO.NL 2022