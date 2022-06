'Turkije staat geen nieuw conflict in Bosnië en Herzegovina toe'

Bosnië-Herzegovina speelt een sleutelrol in de stabiliteit van de regio en Turkije zal geen nieuw conflict toestaan

Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu zaterdag in Sarajevo tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Bosnische ambtgenoot Jasmina Turkovic.

"Bosnië en Herzegovina bevindt zich in een sleutelpositie wat betreft regionale stabiliteit. Daarom kunnen we hier in Bosnië en Herzegovina geen nieuw conflict toestaan.", zei Cavusoglu.

"We zullen de soevereiniteit, territoriale integriteit en stabiliteit van Bosnië en Herzegovina krachtig blijven steunen, zoals we tot nu toe hebben gedaan.", voegde hij toe.

De spanningen lopen in het land op door de Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik. Die wil de Republika Srpska afscheiden van de rest van het land. Door de oorlog in Oekraïne zette hij naar eigen zeggen zijn plannen voor afscheiding voorlopig in de koelkast.



De Europese Unie wil de missie in Bosnië-Herzegovina (Althea) uitbreiden met het oog op de oorlog in Oekraïne en de kans op toenemende spanningen daardoor op de westelijke Balkan.

Ook Nederland wil een militaire bijdrage leveren de EU-missie.

© MAROKKO.NL 2022