Ceuta: arrestaties wegens fraude met PCR-tests en vaccinatiepassen

De politie in Tetouan heeft meerdere reizigers opgepakt wegens het overleggen van valse PCR-tests en vaccinatiepassen.

De reizigers probeerden de grensovergang Tarajal over te steken met valse documenten, meldt nieuwsdienst El Pueblo de Ceuta. De politie is een onderzoek gestart naar de oorsprong van de valse certificaten.

Reizigers die Marokko willen aandoen dienen te beschikken over een negatieve PCR-test of een geldige vaccinatiepas. Sinds de heropening van de grensovergangen in mei is de drukte toegenomen bij vaccinatiecentra in Noord-Marokko en de stadsexclaves Ceuta en Melilla.

