Marokko meldt bijna 2.000 nieuwe coronabesmettingen

De stijging van het aantal coronagevallen zet onverbiddelijk door. In de afgelopen 24 uur zijn er 1.956 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd, de hoogste stand sinds 5 februari.

Er viel één dode. Ook het percentage positieve tests neemt toe terwijl de vaccinatiebereidheid op een historisch dieptepunt staat.

In het laatste etmaal werden 11.322 tests uitgevoerd, daarvan testte 17,3 procent positief. Het aantal actieve coronabesmettingen in het land is opgelopen tot 10.323. Ziekenhuisopnames, intensive-care-patiënten en sterfgevallen blijven daarentegen voorlopig beperkt.

In het afgelopen etmaal werden vier coronapatiënten opgenomen op de intensive care, het aantal ic-opnames staat inmiddels op 47, de bezettingsgraad op de intensive care is 0,9 procent.



Het zorgministerie streeft naar het inenten van 80 procent van de bevolking, oftewel 30 miljoen mensen, maar de vaccinatiebereidheid in het land is zo laag dat de cijfers niet of nauwelijks veranderen.

Slechts 22 procent van de beoogde bevolking heeft het boostervaccin ontvangen, dat komt neer op 27,6 procent van de dubbelgeprikten.

