Maduro belooft $ 20 miljoen aan Polisario

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft tijdens zijn recente bezoek aan Algerije beloofd om financiële steun te verlenen aan het separatistische Polisario-Front.

Maduro beloofde tijdens zijn ontmoeting met de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune om $ 20 miljoen aan hulp te verstrekken.

Het geldbedrag zou bedoeld zijn voor de aanschaf van wapens en andere militaire uitrusting. Ook zullen de meest actieve militieleden van het Front trainingen ontvangen.

Maduro was vorige week woensdag op bezoek in Algiers waar hij samen met Tebboune opriep tot een volksraadpleging in de Sahara. In een verklaring aan de pers sprak Tebboune over "nauwe historische betrekkingen" met Venezuela die gekenmerkt zouden zijn door "de verdediging van rechtvaardige oorzaken in de wereld" en de strijd tegen "tirannie, uitbuiting en onrecht".

Maduro juichte op zijn beurt de standpunten van Tebboune toe en zei dat zijn land het Saharaanse volk blijft steunen totdat ze "hun onafhankelijkheid en hun recht op zelfbeschikking via een referendum hebben bereikt".

Na zijn bezoek aan Algerije bracht Maduro een bezoek aan Iran waar hij een samenwerkingsakkoord voor de komende twintig jaar ondertekende. Beide landen kampen met economische problemen door onder meer Amerikaanse sancties en gaan samenwerken op het gebied van energie, defensie, financiën, politiek, toerisme en cultuur.

