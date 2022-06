Marokko: prijzen groenten en fruit dalen in aanloop naar offerfeest Eid al-Adha

De prijzen voor de belangrijkste groenten en fruit in Marokko vertonen een dalende of sterk stabiliserende trend, meldt het Ministerie van Landbouw.

Het offerfeest valt ook dit jaar in het zomerseizoen en historisch gezien stijgt de vraag naar voedingsproducten maar door de goede bevoorrading vertonen de prijzen voor populaire groenten en fruit een neerwaartse of stabiele trend, ondanks de oplopende inflatie en het slechte landbouwseizoen.

Dat de prijzen minder gevoelig zijn door schommelingen op de wereldmarkt komt vooral door overheidssubsidies maar ook door de succesvolle oogst van voorjaarsgewassen door het verbeterde klimaat in de maanden maart en april.

De prijzen voor sinaasappelen, bananen en appels zijn respectievelijk met 23 procent, 17 procent en 3 procent gezakt, in vergelijking met het vorige seizoen.



Ook de meest geconsumeerde tuinbouwproducten zijn goed leverbaar en de prijzen voor tomaten zijn weer gedaald nadat deze in aanloop naar de vastenmaand ramadan waren gestegen. De hoge prijs voor tomaten leidde toen tot een tijdelijk exportverbod om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen.

Terwijl prijzen voor tarwe wereldwijd zijn gestegen bleven ze in Marokko grotendeels ongewijzigd als gevolg van vooraf opgelegde prijzen aan importeurs. Exploitanten blijven voorraden aanleveren terwijl prijsstijgingen worden opgevangen door de staat.



Soortgelijke mechanismes zorgden momenteel ook voor een stabiele bevoorrading van tafeloliën en om de prijzen ook in de komende maanden stabiel te houden zijn de invoerrechten op oliehoudende zaden opgeschort.

Door ingrijpen van het landbouwministerie doormaakt Marokko momenteel nog geen bevoorradingscrisis zoals wel het geval is in buurlanden Algerije, Tunesië en Spanje. De prijs van kookoliën in Marokko is minder hard gestegen dan in Europa.

© MAROKKO.NL 2022