Studie: Nederlanders massaal naar het buitenland, ondanks corona

Nederlanders zijn deze zomer weer massaal van plan om naar het buitenland te gaan.

Corona houdt mensen, in tegenstelling tot vorig jaar, niet meer thuis, concludeert I&O Research in een onderzoek in opdracht van de NOS.

Vorig jaar vond de helft van de Nederlanders het onverantwoord om op vakantie te gaan naar het buitenland. Inmiddels is dit nog maar 9 procent.

Ook zei meer dan de helft (58 procent) vorig jaar liever in Nederland op vakantie te gaan vanwege het virus terwijl dit nu nog slechts bij 13 procent een rol speelt.



Drie op de vier Nederlanders zijn van plan dit jaar nog op vakantie te gaan, een op de drie gaat in juli of augustus. Vooral Duitsland (18 procent), Frankrijk (17 procent), Spanje (15 procent) en Italië (10 procent) zijn in trek.

Volgens de onderzoekers zijn vakantiegangers dikwijls niet op de hoogte van de coronamaatregelen in het land van bestemming. Vooral in Portugal en Frankrijk zou dit volgens I&O voor problemen kunnen zorgen.

