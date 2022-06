Franse president Macron verliest parlementsmeerderheid

De partijencoalitie van president Emmanuel Macron, Ensemble, verliest volgens de exitpolls haar huidige meerderheid in het parlement.

Ensemble komt op slechts 200 tot 260 zetels uit na de tweede en laatste stemmingsronde, terwijl 289 zetels nodig zijn om een meerderheid in de Nationale Vergadering te behouden.

De partijencoalitie Nupes (Nieuwe Ecologische en Sociale Volksunie) van de links-radicale Jean-Luc Mélenchon kan volgens de peilingen op 149 tot 200 zetels rekenen, de uiterst rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen op 60 tot 102 zetels, de conservatieve Republikeinen (LR) op 40 tot 80. De opkomst in de tweede ronde wordt geschat op 46 en 46,5 procent, een fractie lager dan in de eerste ronde.

Mocht Macron na telling van alle stemmen inderdaad zijn meerderheid verliezen, dan betekent dit dat hij grote moeite zal hebben het beleid door te voeren op basis waarvan hij in april als president werd herkozen. Zo beloofde Macron belastingverlagingen, hervorming van het sociale stelsel en verhoging van de pensioenleeftijd. Vermoedelijk zal Macron daartoe een alliantie proberen aan te gaan met de conservatieve Republikeinen (LR), de traditionele partij van Frans rechts.



Kabinetswijzigingen

De voorspelde uitslag betekent vermoedelijk ook dat Macron zijn pas benoemde kabinet hier en daar zal moeten wijzigen. Het is traditie in Frankrijk dat ministers uit districten die niet door hun partij zijn gewonnen, dienen af te treden. De posities van onder anderen de onderminister van Europa, Clement Beaune, en de minister van Milieu, Amelie de Montchalin, staan derhalve op de tocht.

De Franse premier Elisabeth Borne noemde het resultaat "een risico voor het land". Ze zei dat haar regering vanaf maandag aan de slag gaat om potentiële regeringspartners te bereiken om weer een meerderheid achter zich te krijgen, terwijl ze wees op het belang van "stabiliteit" in Frankrijk. "We willen u blijven beschermen en uw veiligheid waarborgen."



Breuk

De linkse leider Mélenchon noemde het verlies van Macrons meerderheid een "totaal onverwachte en niet eerder vertoonde" situatie, aangezien Macron pas twee maanden terug met een ruime meerderheid tot president werd gekozen. Hij noemde het verlies van Ensemble ook een "breuk met dertig jaar neoliberalisme". Tevens wees hij op de lage opkomst, die volgens hem betekent dat "een groot deel van Frankrijk niet weet waar het heen moet".

Marine Le Pen was vooral in haar nopjes met het resultaat van haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National, die met "de grootste groep in de geschiedenis van onze partij" in de Nationale Vergadering komt. "We hebben onze doelstellingen bereikt: van Emmanuel Macron een minderheidspresident maken (...) en een politieke herschikking teweegbrengen die essentieel is voor democratische vernieuwing."

De Republikeinse leider Christian Jacob, zich bewust van het feit dat Macron zijn partij (LR) nodig zal hebben om te regeren, herhaalde zondagavond nog maar eens wat hij al weken zegt: "We blijven in de oppositie."

