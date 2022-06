Links blok: snel motie van wantrouwen tegen Franse regering

Het linkse blok Nupes gaat in juli een motie van wantrouwen indienen tegen de regering van de Franse president Emmanuel Macron.

Macron is zondag de meerderheid in het parlement kwijtgeraakt, maar zijn politieke blok Ensemble is nog wel het grootste met 245 zetels.

Het linkse samenwerkingsverband Nupes heeft de steun van andere partijen in het versplinterde parlement nodig om de regering van premier Elisabeth Borne weg te kunnen stemmen.

Of Jean-Luc Mélenchon van Nupes die steun krijgt, van bijvoorbeeld onder meer het uiterst rechtse Rassemblement National, is nog niet duidelijk. Rassemblement van Marine Le Pen is de grootste oppositiepartij met 89 zetels.

Macron heeft nog niet gereageerd op zijn verkiezingsnederlaag. In Franse media wordt gezegd dat het land nu niet meer te besturen is. Premier Borne zei maandag dat het ontbinden van het parlement en uitschrijven van nieuwe verkiezingen nu nog niet wordt overwogen.

Dat zou een optie zijn als Macron geen coalitie kan smeden met andere partijen.

