Libanon levert bekende drugscrimineel Mink K. uit aan Nederland

De Nederlandse crimineel Mink K. (60) is uitgeleverd aan Nederland.

K. werd eind maart in Libanon opgepakt, samen met zijn 41-jarige schoonzoon. De twee zijn afgelopen zaterdag aan Nederland uitgeleverd, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving in De Telegraaf.

Ze zijn met een defensievliegtuig opgehaald en onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee overgebracht naar Nederland. Het OM verdenkt beide mannen van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel.

Op basis van onderschepte pgp-berichten uit gekraakte cryptocommunicatie denkt het OM dat de mannen betrokken zijn bij transporten van honderden kilo’s cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. Ze worden in verband gebracht met partijen drugs die zijn onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam. De mannen konden worden aangehouden door nauwe samenwerking van de Landelijke Recherche en de Libanese autoriteiten, meldt het OM.



De twee mannen worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die beslist over hun voorarrest. K.'s advocaat Mark Teurlings heeft laten weten dat hij om opheffing of schorsing van de hechtenis gaat vragen.

"De verdenking is wat mij betreft erg dun." K. is maandag nogmaals verhoord, maar heeft er het zwijgen toe gedaan. "Op mijn advies", aldus de advocaat.

© ANP 2022