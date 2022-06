Distributeurs butaangas staken tegen hoge brandstofprijzen

De Marokkaanse beroepsvereniging voor groothandelaars in butaangasflessen heeft een staking aangekondigd om te protesteren tegen de stijgende energiekosten.

De landelijke tweedaagse staking start op 29 juni en is een reactie op de hogere kosten voor brandstoffen en energie.

De bedrijven die winkels bevoorraden met butaangasflessen menen dat het onmogelijk is om onder de huidige omstandigheden de bedrijfsvoering voort te zetten en waarschuwen voor een eventuele verlenging van werkonderbrekingen.

De brandstofprijzen hebben in de afgelopen weken recordhoogtes bereikt als gevolg van de opgelopen energieprijzen. Voor een liter benzine wordt in Marokko gemiddeld 18 DH (€ 1,72) betaalt. Voor diesel wordt inmiddels 15 DH (€ 1,43) afgetikt.



Verwacht wordt dat de prijzen de komende weken verder zullen stijgen. Het bureau voor planning en statistiek (HCP) houdt er rekening mee dat de brandstofprijzen in het land een tophoogte van 25 DH zullen aantikken.

Stakingen en protesten van beroepschauffeurs eerder dit jaar resulteerden in een akkoord met het Ministerie van Transport en een subsidie op de brandstofkosten voor taxibedrijven en vrachtwagenchauffeurs. Inmiddels hebben 180.000 beroepschauffeurs gebruik gemaakt van de subsidieregeling.

Een bredere kostenverlichting is niet mogelijk want daar is volgens minister Nadia Fettah-Alaoui (Financiën) geen geld voor.

