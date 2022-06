Vervoersbedrijven Marokko: brandstofsubsidie te mager en snorders profiteren van hogere taxiprijzen

De subsidie die door de regering wordt verstrekt aan beroepschauffeurs vanwege de hoge brandstofprijzen is "te mager".

Dat stellen de beroepsvereniging voor taxibedrijven en de Marokkaanse arbeidersfederatie.

De twee belangenorganisaties menen dat veel vervoersbedrijven moeite hebben het hoofd boven water te houden als gevolg van de hoge prijzen aan de pomp. Ze roepen op het huidige steunpakket uit te breiden met de tijdelijke afschaffing van de BTW en accijnzen op brandstoffen.

De regering besloot in april om beroepschauffeurs in Marokko te ondersteunen met subsidies op brandstoffen. Brandstofprijzen rijzen wereldwijd de pan uit; voor een liter benzine wordt in Marokko gemiddeld 18 DH (€ 1,72) betaalt. Voor diesel wordt inmiddels 15 DH (€ 1,43) afgetikt.



Momenteel ontvangen vervoersbedrijven een subsidie ​​van 2.200 DH voor grote taxi's, 1.600 DH voor kleine taxi's, 1.800 DH voor voertuigen voor gemengd vervoer in landelijke gebieden, 7.000 DH voor intercitybussen en 6.200 dirhams voor stadsbussen.

Taxibedrijven roepen tevens op tot strengere handhaving van taxivoorschriften en het controleren van de taxivergunningen. In een aantal regio's in het land zijn de prijzen voor taxiritten gestegen als gevolg van de hogere brandstofprijzen maar daardoor kiezen klanten vaker voor een rit met een snorder of andere zwartvervoerder.

