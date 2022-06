Frontex-agenten ingezet bij grensovergang Ceuta

De Europese grens- en kustwacht Frontex heeft 125 agenten ingezet om lange wachttijden bij de grensovergang met Marokko te voorkomen.

De samenwerking tussen de Spaanse nationale politie en de Europese grenswacht is onderdeel van Minerva, een jaarlijks terugkerende campagne die bedoeld is om de grenswachten in de havens van Algeciras, Tarifa en Ceuta te ondersteunen bij de migratiestroom vanuit Marokko.

In totaal worden tussen tussen 15 juni en 15 september 125 extra mensen ingezet bij drie verschillende grensoperatie in Spanje. De agenten controleren voertuigen, mensen en paspoorten terwijl deskundigen controleren op gestolen voertuigen en frauduleuze paspoorten.

De agenten van Frontex zijn afkomstig uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Litouwen, Noorwegen, Italië en Roemenië.



Omstreden

Operatie Minerva is tevens bedoeld om mensenhandel en illegale immigratie tegen te gaan maar het EU-agentschap Frontex ligt al een tijd onder vuur na onthullingen over het illegaal terugduwen (push-backs) van bootjes met asielzoekers op de Middellandse Zee en de manier waarop de voormalige Frontex-directeur Fabrice Leggeri met de beschuldigingen omging. Hij ontkende misstanden en greep niet in.

Eind 2020 al riepen Europarlementariërs op tot Leggeri's vertrek nadat mediaberichten over de betrokkenheid van Frontex bij push-backs zich opstapelden. Personeel zou meermaals hebben weggekeken bij of zelfs een aandeel hebben gehad in het terugduwen van bootjes vol asielzoekers op zee tussen Griekenland en Turkije.



Ondanks het wantrouwen in de leiding van het agentschap drong de EU in mei vorig jaar toch aan om Frontex in te zetten om de migratiecrisis rondom de Middellandse Zee aan te pakken. De EU riep Spanje op het agentschap in te zetten tegen migranten die vanuit Marokko naar Spanje reisden.

Spanje weigerde en sprak van een "diplomatieke kwestie" met Marokko, en geen migratiekwestie.

