Spaans vastgoedbedrijf eist € 400 miljoen van Marokko

Het Spaanse vastgoedbedrijf Marina d'Or eist 400 miljoen euro van Marokko omdat de autoriteiten afspraken rondom een vastgoedproject niet zouden zijn nagekomen.

Het bedrijf heeft een arbitrageverzoek ingediend bij de internationale arbitragecommissie ICSID en beweert dat Marokko de toezegging om openbare infrastructuur te leveren niet is nagekomen.

Marina d'Or nam deel aan een project in Rabat bedoeld om het overbevolkte stadscentrum te ontlasten door nieuwe satellietsteden te ontwikkelen. De autoriteiten zouden zorgdragen voor de openbare voorzieningen en infrastructuur voor een tweetal vastgoedcomplexen in Tamesna maar volgens de Spaanse firma zijn die afspraken nooit nagekomen.

De Marokkaanse autoriteiten menen dat de planning nog onderhevig was aan wijzigingen als onderdeel van bredere stadsvernieuwingsplannen maar volgens de advocaat van de vastgoedonderneming werd het project daardoor teruggebracht tot "een paar geïsoleerde gebouwen" die bovendien omringd zouden zijn door "illegale markten".



Naast de vastgoedcomplexen in Tamesna omvat de rechtszaak ook vorderingen met betrekking tot het vastgoedcomplex "La Perla de Tánger" in de Noord-Marokkaanse havenstad Tanger. Advocaten van Marina d'Or beweren dat de onderneming tijdens de bouw van de projecten het slachtoffer is geworden van "bureaucratische tegenwerking" als gevolg van een "intern conflict" tussen Marokkaanse overheidsdiensten.

Marina d'Or beweert gedwongen te zijn ICSID in te schakelen nadat eerder onderhandelingspogingen met de Marokkaanse staat op niets uitliepen. De inschakeling van de internationale arbitragecommissie is gebaseerd op het bilaterale investeringsverdrag dat Marokko in 1997 met Spanje overtekende.

