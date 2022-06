VN-ambassadeur Marokko wil dat meer Arabische landen banden met Israël normaliseren

De Marokkaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN), Omar Hilale, wil dat de Verenigde Staten (VS) een actievere rol innemen om de Abraham-akkoorden uit te breiden.

Dat zei Hilale vorige week tijdens een bijeenkomst van het Amerikaans-Joodse Comité (AJC).

De bijeenkomst werd bijgewoond door VN-ambassadeurs van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Israël. De twee Arabische landen en Marokko knoopten in 2020 officiële betrekkingen aan met Israël als onderdeel van de zogeheten Abraham-akkoorden die destijds onder het toeziend oog van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump tot stand kwamen.

Volgens Hilale willen meer landen zich aansluiten bij de overeenkomst en ziet hij daarvoor een belangrijke rol weggelegd voor de regering van de Amerikaanse president Joe Biden.



De verklaring van de Marokkaanse VN-ambassadeur sluit aan bij die van de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, Ayelet Shaked. Die zei in november 2021 dat de landen die de Abraham-akkoorden sloten niet alleen belang hebben met vrede met de Joodse staat maar ook belang hebben in een goede samenwerking met de VS.

Hilale pleitte tijdens de AJC-bijeenkomst ook voor een snelle hervatting van het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. "De onderhandelingen moeten worden hervat om anderen hoop te geven en de deur voor de extremisten te sluiten, want het grootste gevaar zijn de extremisten die blij zijn te zien dat er niets is veranderd", waarschuwde Hilale.

