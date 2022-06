Marokko heeft hoogste brandstofprijzen in MENA-regio

De brandstofprijzen hebben in de afgelopen weken recordhoogtes bereikt als gevolg van de opgelopen energieprijzen.

Voor een liter benzine wordt in Marokko gemiddeld 18 DH (€ 1,72) betaalt. Voor diesel wordt inmiddels 15 DH (€ 1,43) afgetikt.

Verwacht wordt dat de prijzen de komende weken verder zullen stijgen. Het bureau voor planning en statistiek (HCP) houdt er rekening mee dat de brandstofprijzen een tophoogte van 25 DH zullen aantikken.

De brandstofprijzen verschillen echter aanzienlijk per land. In Marokko betaalt men de hoogste prijs, in Libië het minst.



Benzineprijzen tweede week juni 2022:

Marokko $ 1,68 Jordanië $ 1,64 Libanon $ 1,42 Soedan $ 1,26 Verenigde Arabische Emiraten $ 1,09 Tunesië $ 0,75 Oman $ 0,62 Saoedi-Arabië $ 0,62 Qatar $ 0,57 Bahrein $ 0,53 Egypte $ 0,52 Irak $ 0,51 Koeweit $ 0,34 Algerije $ 0,31 Syrië $ 0,28 Libië $ 0,03

De hoge prijs aan de pomp zorgt voor steeds meer onrust in Marokko. In verschillende delen van het land vinden kleinschalige protesten plaats en op sociale netwerken word opgeroepen zondag de auto te laten staan . Vakbonden roepen verschillende sectoren op om het werk neer te leggen. De Marokkaanse beroepsvereniging voor groothandelaars in butaangasflessen heeft voor eind deze maand een staking aangekondigd

Stakingen en protesten van beroepschauffeurs eerder dit jaar resulteerden in een akkoord met het Ministerie van Transport en een subsidie op de brandstofkosten voor vervoersbedrijven. Een algemene kostenverlichting is niet mogelijk want daar is volgens minister Nadia Fettah-Alaoui (Financiën) geen geld voor.



SAMIR

Kamerlid Nabila Mounib (PSU) wijt het grote prijsverschil met andere landen in de regio aan de privatisering van de SAMIR-raffinaderij. Marokko opende in 1959 de eerste en enige raffinaderij maar het bedrijf werd in augustus 2015 gesloten nadat het in 1997 in handen kwam van een Zweedse onderneming.

De raffinaderij had ooit de capaciteit om meer dan 150.000 vaten per dag te produceren en voorzag het land in 64 procent van de vraag naar brandstoffen maar door hoge schulden (44 miljard DH) kwam het werk in de fabriek in 2015 tot stilstand en werd Marokko genoodzaakt het grootste deel van de binnenlandse vraag naar geraffineerde olie te importeren uit het buitenland.



In 2016 werd SAMIR failliet verklaard en in 2018 besloot de rechtbank in Casablanca dat grootaandeelhouders in Saoedi-Arabië, het Verenigde Koninkrijk (VK), Zweden en de Verenigde Staten (VS) de raffinaderij niet mogen gebruiken, opdelen of verkopen.

Energiezekerheid

In een rapport oordeelde de Mededingingsraad in 2019 dat de raffinaderij van essentieel belang was voor de energiezekerheid van het land en speelde SAMIR een fundamentele rol in de opslag en bevoorrading van ruwe olie.



Het rapport adviseerde de regering om de opslagcapaciteit van de raffinaderij te gebruiken om grootschalig olie in te kopen. In maart 2020 daalde de olieprijs als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

De regering had de aandeelhouders van SAMIR in mei 2020 gevraagd de opslagtanks van het bedrijf te gebruiken om pure aardoliematerialen op te slaan om de voorraad van basismaterialen te vergroten. De aandeelhouders weigerden en hadden bij de handelsrechtbank in Casablanca een verzoek ingediend om af te zien van het sluiten van een overeenkomst met de regering.



Marokko verloor de kans om te profiteren van de ineenstorting van internationale olieprijzen nadat deze door coronapandemie gemiddeld rond de 20 dollar per vat lagen. De prijs voor een vat olie ligt vandaag rond de 113 dollar.

Mounib roept de regering nu op de raffinaderij te nationaliseren om zelf weer de regie te voeren over de energiezekerheid in het land.

