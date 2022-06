Bennett ontbindt Israëlisch parlement, verkiezingen volgen

De Israëlische premier Naftali Bennett en de minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zijn overeengekomen om het parlement te ontbinden, waarop Lapid tijdelijk de functie van minister-president overneemt.

De parlementsontbinding, waarmee het parlement volgende week naar verwachting instemt, betekent dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Het zijn de vijfde parlementsverkiezingen in 3,5 jaar tijd in Israël. Als verkiezingsdatum wordt in diverse Israëlische media 25 oktober genoemd. De reden achter de functieoverdracht en de ontbinding van het parlement is dat Bennett en Lapid er maar niet in slaagden de regeringscoalitie te "stabiliseren", verklaarden de twee politici in een gezamenlijk communiqué.

De huidige Israëlische regeringscoalitie is al sinds begin april haar meerderheid in het parlement kwijt. Dat gebeurde toen een partijlid van Bennett, Idit Silman, haar steun aan partij en regering opzegde. Bennett bleef daarop achter met 60 van de 120 parlementszetels.



Israëlische media speculeerden destijds al meteen dat Bennett snel op nieuwe verkiezingen zou aansturen. De kans dat de oppositie onder leiding van ex-premier Benjamin Netanyahu daarin een meerderheid zou kunnen behalen, werd immers klein geacht.

De huidige regeringscoalitie van Bennett bestaat uit radicaal-rechtse nationalisten, centrumpartijen, linkse partijen en Arabieren.

