Stranden Noord-Marokko overspoeld met kwallen

Stranden van Al Hoceima, Driouch, Nador en Tetouan worden overspoeld door kwallen die door zeestromingen worden voortgestuwd.

Strandgangers maken zich zorgen over de zwermen aangespoelde kwallen en durven het water niet meer in.

Ook vissers ondervinden steeds meer hinder doordat de kwallen zich vasthechten aan netten en boten. Vissers in Al Hoceima klagen over een afname in visbestanden door de kwallen die zowel het ecosysteem als de oppervlaktevisserij beïnvloeden.

Volgens experts wordt het fenomeen veroorzaakt door de vervuiling van de noordelijke kustlijn en de stijging van de zeewatertemperatuur als gevolg van klimaatverandering. Ook zorgt overvisserij in de regio voor de verdwijning van natuurlijke vijanden van de kwallen.

