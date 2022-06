Onderzoek: 60% Marokkanen kopen lokale merken en producten

60 procent van de Marokkanen geeft de voorkeur aan lokale producten boven buitenlandse merken. Vooral mensen met een laag inkomen kiezen voor lokale producten.

De overige 40 procent heeft geen specifieke voorkeur of kiest liever voor internationale merken, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Sungeria en het economische tijdschrift l'Economiste.

Sociale status en demografie spelen een rol bij het bepalen van het consumentengedrag. Volgens het onderzoek hebben Marokkanen een positievere mening over het Made-in-Morocco label en wordt vaker de voorkeur gegeven aan lokaal gemaakte producten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 60 procent van de mannen en 55 procent van de vrouwen de voorkeur geeft aan het kopen en consumeren van producten van Marokkaanse makelij.



Leeftijd en woonomgeving De populariteit van Marokkaanse merken is vooral te zien in de noordoostelijke en zuidelijke regio's van Marokko, waar respectievelijk 61 procent en 64 procent van de respondenten de voorkeur geven aan lokale producten.



Made-in-Morocco is vooral populair in landelijke gebieden. 72 procent van die consumenten verkiest Marokkaanse producten, aanzienlijk hoger dan de 48 procent van de consumenten in stedelijke gebieden.

Vooral de oudere generatie consumenten kiest voor Marokkaanse producten. 83% van de ondervraagde 65-plussers zegt Marokkaanse merken te kiezen boven buitenlandse merken. Jongere consumenten kiezen daarentegen eerder voor internationale merken: 34 procent van de 18-34-jarigen geeft de voorkeur aan buitenlandse merken.

Marokkaanse producten zijn vooral populair onder consumenten met een lager inkomen. 65 procent van de ondervraagden met een laag inkomen prefereert lokale merken.

© MAROKKO.NL 2022