Unieke Rollys Royce koning Hassan II staat te koop

De Rolls Royce Camargue uit 1977 van wijlen koning Hassan II staat te koop, bieden kan vanaf € 248.000,-

Deze unieke Rolls Royce Camargue werd speciaal voor de Marokkaanse koning ontwikkeld en gebouwd door de Italiaanse voertuigontwerper Franco Sbarro.

In 1977 moest men 30.000 pond (omgerekend zo'n € 233.000 vandaag) neertellen voor een 'standaarduitvoering' van de Camargue. De uberluxe limousine had echter één probleem; koning Hassan II kon er niet mee jagen. En dat deed hij graag. Mèt zijn valken.

De koning deed een beroep op de beroemde Zwitserse carrosseriebouwer Sbarro om tegen hoge kosten het voertuig te herontwerpen zodat hij zijn valken mee kon nemen op jacht.



De auto werd verhoogd, uitgerust met vierwielaandrijving en er werden offroad-banden gemonteerd. Het dak van de auto werd eraf gebonjourd en de voorruit verwisseld voor een opklapbare variant. Portieren werden volledig verwijderd en het interieur op maat gemaakt.

Aan de achterkant van de bolide werd een handgreep gemonteerd die tevens dienst deed als handige zitstok voor de koningsvalken. Na carrosserieaanpassingen om de enorme wielen te huisvesten werd het voertuig adelblauw gekleurd.



De Rolls Royce Camargue was destijds de duurste productieauto ter wereld en de koninklijke aanpassingen maakten de wagen minstens enkele tonnen duurder. De auto werd in 2016 al eens in de verkoop gezet maar werd destijds klaarblijkelijk niet van de hand gedaan.

Hij staat nu weer te koop, voor een schamele 248.000 euro. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een wagen waarmee je samen met je roofvogels kunt gaan jagen in het Osdorpse Tussen Meer? Zoek. Niet. Verder!

© MAROKKO.NL 2022