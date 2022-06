Militaire oefening African Lion afgetrapt in Agadir

In Agadir is maandag de 2022-editie van de militaire oefening African Lion van start gegaan.

De editie van dit jaar vindt plaats in Agadir, Benguerir, Kénitra, Mahbès, Taroudant en Tan-Tan.

Generaal van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) Belkhir El Farouk was aanwezig bij de aftrap van de oefening waar tien Afrikaanse landen, de Verenigde Staten (VS) en twintig militaire waarnemers uit partnerlanden, aan meedoen.

African Lion is de grootste militaire oefening op het Afrikaanse continent en vindt plaats in Marokko, Tunesië, Senegal en Ghana. De jaarlijkse oefeningen worden geleid door het Amerikaanse AFRICOM en de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en zijn een gelegenheid om de militaire samenwerking en training te consolideren, evenals het delen van ervaring en expertise.



De oefening omvat grond- en luchttraining en tactische simulatie, meldt een verklaring van FAR geciteerd door het Marokkaanse persbureau MAP. Het omvat ook training in commando- en trainingsactiviteiten voor operaties tegen gewelddadige extremistische organisaties.

De oefeningen helpen bij het verbeteren van de samenwerking en de betrekkingen tussen landen in de strijd tegen het wereldwijde terrorisme.

© MAROKKO.NL 2022