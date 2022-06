Wereldbank verwacht aanzienlijke afname in economische groei Marokko

De groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Marokko zal naar verwachting in de komende maanden aanzienlijk afnemen.

Dat concludeert de Wereldbank in een nieuw rapport. De economische groei van Marokko zal eind 2022 naar verwachting 1,1 procent bedragen, na een groei van 7,4 procent in 2021. De groei voor het eerste kwartaal van dit jaar wordt geschat op 1,2 procent .

De landbouw is goed voor een tiende van het BBP van Marokko en een derde van de werkgelegenheid. De ongekende droogte eerder dit jaar zorgde echter voor een bijzonder slecht landbouwseizoen met een lagere landbouwproductie tot gevolg. Een economie die herstelt van de coronacrisis, inflatie en stijgende prijzen voor essentiële goederen dragen verder bij aan de afname in de groeicijfers.

Het rapport noemt met name de oorlog in Oekraïne als een belangrijke reden voor de daling van de groeiprognose. Het conflict in Oost-Europa heeft er niet alleen voor gezorgd dat het grootste deel van de wereld kampt met stijgende energie- en brandstofprijzen maar heeft ook de voedselzekerheidsproblemen in het Midden-Oosten en Afrika aanzienlijk verergerd.



Door de onzekerheid rondom de energievoorziening moeten olie-importerende landen zoals Marokko de energiekosten voor burgers (deels) subsidiëren, waardoor veel landen kampen met verslechterende fiscale vooruitzichten.

Ondanks de tegenslagen noemt de Wereldbank het land "relatief veilig" voor uitbraken van nieuwe varianten van het coronavirus. Marokko, Tunesië en de Arabische Golfstaten (GCC) behoren tot de weinige landen in de regio met een hoge vaccinatiegraad.

