Marokko: verlengd schooljaar eindigt 20 juli

Het huidige schooljaar in Marokko duurt een maand langer en zal 20 juli eindigen.

Daaraan herinnerde de Minister van Onderwijs Chakib Benmoussa als reactie op schriftelijke vragen vanuit de Kamer.

Het onderwijsministerie besloot in september vorig jaar om de start van het schooljaar met een maand uit te stellen om zorginstellingen in het land de tijd te geven meer jongeren te vaccineren tegen het coronavirus om de groepsimmuniteit in het onderwijs te versnellen. Het schooljaar startte op 1 oktober, in plaats van 10 september.

Volgens Benmoussa is zijn ministerie erop gebrand om de volledige schooltijd voor alle studenten te garanderen. Behalve de verlate start van het schooljaar zorgden onderwijsstakingen het afgelopen jaar voor verlies van onderwijstijd.



Lesgeld

Ouders van leerlingen op privéscholen klagen over de extra lesgeld die particuliere scholen voor de maand juli claimen. Privéscholen inden ook lesgeld in september, ondanks dat het schooljaar een maand later van start ging.

Volgens de onderwijsminister is de overheid niet bevoegd om in te grijpen in de financiële relatie tussen ouders van leerlingen en particuliere scholen.

