Marokko ontvangt delegatie Volkscongres Al-Quds

Een delegatie van het Volkscongres van Al-Quds is zondag begonnen aan een vierdaags bezoek aan Marokko.

Het Nationaal Volkscongres van Al-Quds is onderdeel van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie en heeft maandag ontmoetingen gepland staan met functionarissen van het Bayt Mal Al-Quds Agentschap Acharif en de Palestijnse ambassadeur in Marokko. Ook zal de delegatie een bezoek brengen aan het Mohammed V-mausoleum en het parlementsgebouw.

Dinsdag neemt de delegatie deel aan een maqdissi-viering van de proclamatie van Rabat door de Islamitische Educatieve, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie (ISESCO) als de culturele hoofdstad van de islamitische wereld. De viering zal worden bekrachtigd door de ondertekening van een samenwerkings- en partnerschapsovereenkomst tussen het Nationaal Volkscongres van Al-Quds en Bayt Mal Al-Quds Acharif.

De Palestijnse delegatie reist woensdag naar Fez waar ze een werksessie zal houden bij het Agentschap voor de Ontwikkeling en Rehabilitatie van de stad Fez, alvorens historische monumenten in de stad te bezoeken en deel te nemen aan een bijeenkomst in de gemeente Fez over samenwerking tussen de twee steden.

