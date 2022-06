Levenslang voor Willem Holleeder voor geven moordopdrachten

Het gerechtshof Amsterdam heeft Willem Holleeder (64) vrijdag in hoger beroep conform de eis veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het geven van een reeks moordopdrachten.

De straf is gelijk aan die Holleeder van de rechtbank in 2019 kreeg. Volgens het hof is Holleeder het brein geweest achter de liquidaties van Cor van Hout en Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook zat hij achter een mislukte moordaanslag op Mieremet in 2002, aldus het hof. Deelname aan een criminele organisatie heeft het hof eveneens bewezen verklaard.

In de ogen van het hof heeft Holleeder "gewetenloos beschikt en beslist over leven en dood" en "verschrikkelijke keuzes gemaakt om bezit te verwerven". De moorden liet hij plegen om te voorkomen dat slachtoffers wraak zouden nemen of naar de politie zouden stappen. "De ene keer was het een logische stap om geld te krijgen, de andere keer het slotakkoord van een afpersing", aldus het hof.

Gewetenloos

Het hof noemde het "opvallend" dat drie van Holleeders slachtoffers - 'bloedgabber' Cor van Hout, vastgoedbaas Willem Endstra en crimineel John Mieremet - aanvankelijk vrienden van hem waren. Dat zij die vriendschap met de dood hebben moeten bekopen, onderstreepte volgens het hof hoe "kil en gewetenloos" Holleeder te werk ging.



Holleeder zat gedurende de uitspraak zachtjes te draaien op zijn stoel. Na het voorlezen van het vonnis haalde hij aanvankelijk zijn schouders op naar het hof. Toen hij werd weggeleid en vanuit het publiek door een nabestaande "mooie uitspraak" werd geroepen, reageerde hij met "pisbak!"

Verklaringen

Holleeder heeft altijd ontkend en naar anderen gewezen. Ook zijn verdediging heeft in het hoger beroep van de zaak net als eerder bij de rechtbank uitvoerig gewezen op zogenoemde alternatieve scenario's. Het hof vond daarvoor in de dossiers van de moordzaken en de getuigenverhoren echter "onvoldoende aanknopingspunten".



De belastende verklaringen die zijn zussen Astrid en Sonja tegen Holleeder aflegden noemde het hof daarentegen betrouwbaar en bruikbaar. Datzelfde gold voor verklaringen die kroongetuigen Fred R. en Peter la S. aflegden. Zij liepen over naar justitie in het Passageproces, dat deels over dezelfde moorden ging. Holleeders 'partner in crime' Dino Soerel kreeg daarin eveneens levenslang.

Het Openbaar Ministerie ziet in de uitspraak de bezegeling van een zeer langdurig, complex en intensief onderzoek. "Politie en justitie hebben hierin enorm geïnvesteerd en dan is het heel fijn dat het tot dit einde komt", aldus een woordvoerder. "Evenals voor mensen die in deze zaak hun nek hebben uitgestoken en natuurlijk voor de nabestaanden.".

© ANP 2022