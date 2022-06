Melilla: tientallen Marokkaanse agenten gewond bij verijdeling stormloop op grenshek door migranten

Vrijdagochtend zijn aan de grens met de Spaanse exclave Melilla 116 agenten gewond geraakt.

De handhavers hebben voorkomen dat meer dan 500 migranten het grenshek konden bereiken. Eén agent is met ernstige verwondingen opgenomen in het Hassani ziekenhuis in Nador.

Vorige week vonden ook al schermutselingen plaats in de grensregio toen meer dan 700 sub-Sahara migranten probeerden de Spaanse exclave te bereiken. Ook toen werden meerdere agenten opgenomen in het ziekenhuis.

In Spanje wordt het Marokkaanse politieoptreden warm ontvangen en in schril contrast geplaatst met het incident een jaar geleden toen duizenden migranten de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vanuit Marokko wisten te betreden. Marokko zou de doorgang oogluikend hebben toegestaan als reactie op de Spaanse onverschilligheid in de Sahara-kwestie.

© MAROKKO.NL 2022