Ajax-trainer Schreuder heeft veel vertrouwen in Ihattaren

Alfred Schreuder heeft er alle vertrouwen in dat Mohamed Ihattaren gaat slagen bij Ajax.

"Hij zit nu in kleedkamer 1, zoals we dat hier noemen", zei de nieuwe trainer van Ajax na de eerste training van het seizoen.

"Dat is al een mooie beloning voor hem. Nu moet hij wedstrijdritme krijgen en fit blijven. ". Ajax huurt de 20-jarige Ihattaren dit kalenderjaar van Juventus, met een optie tot koop.

De voormalige speler van PSV krijgt bij de kampioen een nieuwe kans. Hij arriveerde begin dit jaar met veel overgewicht in de hoofdstad, maar oogde vrijdag op de training afgetraind en fit.



"Hij heeft de hele zomer in overleg met de club getraind, dat is een goed teken", zei Schreuder.

"Ik heb hem ook gebeld. Ik heb gehoord wat er met hem is gebeurd maar wil er neutraal inzitten. De voetbalwereld is een hectisch wereld. Iedereen wil wat van hem. Hij moet durven vertrouwen op zichzelf en nee durven te zeggen. Ik heb hem verteld dat hij bij me kan aankloppen als hij hulp nodig heeft. Hij heeft extreem veel talent. Op jonge leeftijd was hij al zo goed. Dat zag je bij PSV. De klasse druipt nog steeds van hem af."

