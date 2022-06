AZ-aanvaller Aboukhlal vertrekt naar Ligue 1-club Toulouse

AZ laat aanvaller Zakaria Aboukhlal naar de Franse Ligue 1-club Toulouse vertrekken.

De international van Marokko stond nog een jaar onder contract bij de Noord-Hollanders.

Aboukhlal (22) speelde sinds 2019 in Alkmaar, waar hij tot 88 officiële wedstrijden kwam. "Met meerdere belangrijke doelpunten heeft Zakaria absoluut zijn kwaliteiten getoond en heeft hij zijn waarde voor het elftal laten zien", meldt directeur voetbalzaken Max Huiberts bij de bekendmaking.

Afgelopen seizoen speelde Aboukhlal mee in 31 competitieduels, waarvan het grootste deel als invaller. In de play-offs was Aboukhlal belangrijk door in de 88e minuut in de return in de halve finale tegen sc Heerenveen de belangrijke 2-0 te maken, waardoor AZ zich plaatste voor de finale. Daarin werd Vitesse verslagen voor een plek in de voorronde van de Conference League.

Toulouse promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau van Frankrijk.

