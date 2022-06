Melilla: ruim 20 zwaargewonden en 5 doden bij grensbestorming door migranten

Vrijdag hebben zo'n 2.000 sub-Sahara migranten geprobeerd de grensovergang tussen Marokko en de Spaanse exclave Melilla over te steken.

Door het gedrang en schermutselingen met de Marokkaanse grenspolitie zijn vijf migranten overleden en raakten 18 personen zwaargewond, waaronder vijf Marokkaanse agenten.

Volgens de Spaanse nieuwszender El Faro de Melilla werd rond 8.30 uur vanochtend de eerste poging gewaagd toen 500 migranten het grenshek vernielden en een grenscontrolepost bestormden.

Er braken gewelddadige botsingen uit tussen de migranten en de Spaanse grenspolitie. Daarbij raakten 49 politieagenten en 57 migranten gewond. De meerderheid van de migranten werd teruggedreven. Minstens 130 migranten wisten Melilla binnen te komen en werden opgevangen in het migrantencentrum.



Op videobeelden die rondgaan op sociale netwerken is te zien hoe de migranten juichend door de straten van Melilla lopen. Volgens de Spaanse politie gingen de migranten op georganiseerde wijze te werk en droegen de meesten rugzakken met stenen en hamers.

De massale oversteek vond plaats een dag nadat zo'n 500 sub-Sahara-migranten op dezelfde manier poogden het hoge grenshek te bestormen. De migranten hadden zich verstopt in de bossen in Nador nabij de Spaanse enclave in Noord-Afrika. De pogingen donderdag leidden tot gewelddadige botsingen tussen Marokkaanse veiligheidsdiensten en de migranten en resulteerden in 116 gewonden onder agenten.



De massale oversteekpogingen van donderdag en vrijdag zijn de eerste twee grote incidenten sinds Marokko en Spanje in maart de diplomatieke banden herstelden. Het onderwerp vormt een uitdaging voor beide landen en is dan ook en belangrijk onderdeel van de 16-ledige routekaart die de twee landen hebben opgesteld als leidraad voor de bilaterale betrekkingen.

In Spanje wordt het Marokkaanse politieoptreden warm ontvangen en in schril contrast geplaatst met het incident een jaar geleden toen duizenden migranten de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vanuit Marokko wisten te betreden. Marokko zou de doorgang oogluikend hebben toegestaan als reactie op de Spaanse onverschilligheid in de Sahara-kwestie.

