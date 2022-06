Noorse politie vermoedt terreuraanslag op Gay Pride Oslo

De Noorse politie onderzoekt een schietpartij bij een gaynachtclub in Oslo als een daad van terrorisme, mogelijk gericht tegen de viering van Gay Pride dit weekend.

Er zijn twee mensen om het leven gekomen en 21 gewonden gevallen. Tien gewonden zijn er ernstig aan toe. De vermoedelijke dader is aangehouden.

Hij is een 42-jarige Noor van Iraanse komaf en een bekende van de politie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden meerdere schoten afgevuurd vlak buiten de London Pub. Een ooggetuige zei tegen de Noorse krant Dagbladet dat hij "15 tot 20 schoten" hoorde, waarop paniek ontstond en mensen begonnen te rennen.

De dader zou een vuurwapen uit een zak hebben gehaald en gericht op mensen hebben geschoten. Kort na het incident werd in de buurt van de schietpartij met hulp van omstanders de verdachte man aangehouden. De politie gaat er vooralsnog van uit dat hij in zijn eentje handelde.



Hij was bekend bij de inlichtingen- en politiediensten die terrorisme bestrijden. Hij is ook al eens voor kleine vergrijpen opgepakt en veroordeeld. Onder meer wegens het bezit van drugs. Er wordt ook naar de geestelijke gezondheid van de verdachte gekeken.

Extra patrouilles

De London Pub is een in Noorwegen beroemde nachtclub voor gays. Dit weekend wordt op verschillende plaatsen in Oslo de Pride gevierd. Maar een optocht die zaterdag in Oslo hiervoor was gepland, is afgelast. De politie van Oslo heeft extra patrouilles de stad ingestuurd en alle agenten bewapend. De Noorse politie patrouilleert normaal ongewapend.



Koning Harald van Noorwegen is onthutst door het nieuws over de schietpartij. Hij liet weten dat de koninklijke familie geschokt is. "We leven mee met alle nabestaanden en getroffenen en wensen iedereen die nu bang, bezorgd en verdrietig is veel sterkte toe." Mensen hebben elkaar nodig om samen te strijden voor de waarden "vrijheid, diversiteit en respect", aldus de koning.

Noorwegen was in juli 2011 het toneel van een bloedige terroristische aanslag van de rechts-extremist Anders Behring Breivik waarbij 77 vooral jonge mensen werden gedood bij een bomaanslag in Oslo en een moordpartij in een vakantiekamp van sociaaldemocratische jongeren buiten de stad.

