Zeker 17 doden aangetroffen in Zuid-Afrikaanse kroeg

De Zuid-Afrikaanse politie doet onderzoek naar de dood van zeker zeventien mensen die zondagochtend levenloos zijn aangetroffen in een kroeg in de provincie Oost-Kaap.

Lokale media spraken eerder over 22 doden, maar dat aantal is niet bevestigd. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

De kroeg bevindt zich in de kustplaats Oos-Londen. Het gaat volgens de politie om jongvolwassen cafégangers van tussen de 18 en 20 jaar oud.

Volgens Zuid-Afrikaanse media zou er mogelijk paniek zijn ontstaan in de kroeg en zouden er daardoor mensen zijn doodgedrukt. Ook wordt er gesproken over vergiftiging als doodsoorzaak, maar de politie laat weten dat het nog te vroeg is om daar uitspraken over te doen.

Burgers seinden de politie in over het incident in Oos-Londen.

© ANP 2022