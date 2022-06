Poetin voor het eerst op buitenlandse reis sinds start oorlog

De Russische president Vladimir Poetin gaat - voor zover bekend - voor het eerst op een buitenlandse reis sinds de aanval op Oekraïne begon in februari.

Poetin gaat volgens de staatstelevisie deze week naar Tadzjikistan en naar Turkmenistan waar in de hoofdstad Asjchabat een topconferentie is van landen die aan de Kaspische Zee liggen.

Behalve Rusland en Turkmenistan zijn dat ook Azerbeidzjan, Iran en Kazachstan. Poetin ging begin februari op bezoek in Beijing. Later die maand viel hij Oekraïne aan. Het leidde tot een storm van verontwaardiging in Europa en het grootste deel van Noord-Amerika. Daar werden ingrijpende economische sancties tegen Rusland afgekondigd. Maar elders gingen nauwelijks landen over tot sancties tegen Moskou. Alleen Australië, Nieuw-Zeeland en Japan deden dat.

Poetin streeft naar nauwere banden met onder meer China, India, Iran en voormalige Sovjetrepublieken

