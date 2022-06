Turkse politie verhindert 'Pride Parade' in centrum Istanbul

De Turkse politie heeft in Istanbul verhinderd dat er een vooraf verboden manifestatie zou zijn, de Pride Parade, met deelnemers uit de lhbti-gemeenschap.

De plaatsen waar de optocht zou zijn in het centrumdistrict Beyoglu werden afgegrendeld door de politie en mensen die toch een poging waagden, werden verjaagd.

Sinds een spectaculaire parade in 2014 met meer dan 100.000 mensen in Istanbul, hebben de Turkse autoriteiten de Pride Parade jaar na jaar verboden, officieel om veiligheidsredenen. Zo ook dit jaar: de optocht zou tot "onrust onder de bevolking" kunnen , heette het. Homoseksualiteit is niet strafbaar in het land maar er is weerstand tegen onder grote delen van de bevolking.

Honderden mensen, zwaaiend met regenboogvlaggen, verzamelden zich zondag in de straten naast het centraal gelegen Taksimplein, in de wijk Cihangir, om tegen de afgelasting te demonstreren.



Nog voor het begin van de demonstratie voerde de oproerpolitie een inval uit in verschillende bars en in de straten rond het Taksimplein, waarbij ze volgens het Franse persbureau AFP "willekeurige" mensen arresteerden.

Leuzen roepend als "de toekomst is queer!" en "je zult nooit alleen zijn!" marcheerden de demonstranten vervolgens iets meer dan een uur door de straten van Cihangir, vaak vanuit openstaande ramen toegejuicht door bewoners.

Daarbij werden volgens de organisatoren van de mars zo'n 200 mensen opgepakt. Onder hen bevonden zich ook journalisten. Bij een AFP-fotograaf werd het T-shirt van zijn lijf gescheurd, waarop hij geboeid en samen met anderen in een politiebusje werd geladen.

De arrestanten werden in de loop van de avond vrijgelaten.

