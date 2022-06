Erdogan ontmoet leiders van Zweden en Finland voor NAVO-top

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan woont dinsdag voorafgaand aan de NAVO-top in Madrid een gespreksronde bij met de leiders van Zweden, Finland en de NAVO, meldt zijn woordvoerder.

De gesprekken betekenen echter niet dat "we een stap terug doen van onze positie", aldus de woordvoeder. Finland en Zweden hebben het NAVO-lidmaatschap aangevraagd als reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Maar de kandidaturen stuitten op tegenstand van Turkije, dat boos is over de steun die de twee landen volgens Ankara verlenen aan Koerdische militanten en aan wapenembargo's tegen Turkije.

Erdogan en onderminister van Buitenlandse Zaken Sedat Onal wonen maandag eerst nog een gespreksronde met Zweedse en Finse delegaties in Brussel bij. De presidentiële woordvoerder zei dat Turkije en de Noordse landen het grotendeels eens zijn over kwesties. Ze zouden echter in Madrid in een nog betere positie verkeren als ze het in Brussel helemaal eens zouden kunnen worden.

De NAVO-leiders komen op 29 en 30 juni in Madrid bijeen. Elk NAVO-lidmaatschap vereist de goedkeuring van alle dertig leden van het bondgenootschap. Turkije is al meer dan zeventig jaar een NAVO-bondgenoot en heeft het op een na grootste leger van de alliantie.

© ANP 2022