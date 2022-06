Verdachte in afpersingszaak Hedel heeft moeite met zwijgrecht

Ali G. , de hoofdverdachte in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel, heeft de grootste moeite te blijven zwijgen op de eerste zittingsdag van zijn strafproces in de rechtbank in Arnhem.

Hij heeft met zijn advocaten afgesproken niets te zeggen, maar dat lukt niet altijd "omdat het jeukt".

G. (37) staat terecht voor afpersing van fruitbedrijf De Groot in Hedel na de vondst van een grote partij cocaïne in 2019. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie hem ervan dat hij diverse mannen heeft aangezet tot het veroorzaken van explosies bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf, zelfs vanuit de gevangenis zou hij opdrachten hebben gegeven.

In totaal gaat het om vijftien aanslagen, waarvan dertien te maken hebben met De Groot. Zijn halfbroer Yassine A. (21) is reeds veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar als 'adjudant' en 'doorgeefluik' van G.



In de aanloop naar zijn zaak heeft de hoofdverdachte meermalen gezegd dat hij uitleg zou komen geven, om te vertellen dat iemand anders de opdrachtgever zou zijn. Maar zijn advocaten adviseren hem te zwijgen, onder meer omdat zijn zaak "breed wordt uitgemeten in de media" en hem dat "kwetsbaar" maakt.

Ze proberen hem met handgebaren tijdens de zitting aan het voorgenomen zwijgrecht te herinneren door een wijsvinger voor de lippen te houden.



Versleutelde berichten

Volhouden deed G. dat niet, bijvoorbeeld toen het aan het einde van de ochtend ging over een verijdelde aanslag in de Kapelstraat in Hilversum. Uitgebreid vertelde G. dat de politie bij hem een Sky Ecc-telefoon in beslag heeft genomen.

In versleutelde berichten in zijn account sprak hij onder meer over drugshandel, bekende hij. "Ik waande me onbespied. Ook ik ben een van die domme gasten die erin is getrapt. Ik sprak over drugshandel, De Groot en de Kapelstraat in Hilversum."



Hoewel de officieren van justitie zeggen dat ze geen weet hebben van die berichten omdat de telefoon leeg was, gelooft G. dat het Openbaar Ministerie al die berichten van het account achter de schermen al heeft opgevraagd om hem ook voor drugshandel te gaan vervolgen.

G.'s advocaat Christian Flokstra vraagt het OM om de cryptotelefoon en het daaraan gekoppelde account te onderzoeken en de resultaten ter beschikking te stellen. G.: "Ik wil op voorhand aangeven dat ik er niet helemaal koosjer uitkom, maar wel zal blijken dat ik in de zaak Kapelstraat niet de opdrachtgever ben.".

Het OM komt dinsdag met een gedetailleerde reactie op het verzoek van de verdediging.

