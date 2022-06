Politie Zuid-Afrika staat voor een raadsel na vondst 21 lichamen

buitenland 27 jun 10:30

De politie in Zuid-Afrika tast nog altijd in het duister over de doodsoorzaak van 21 jongeren die zondagochtend levenloos zijn aangetroffen in een kroeg in de stad Oos-Londen.

Vier minderjarigen verkeren maandagmorgen nog in kritieke toestand. De politie spant zich naar eigen zeggen maximaal in om op te helderen wat er precies is voorgevallen. Volgens hulpdiensten werden de lichamen onderuitgezakt gevonden op stoelen, banken en op de vloer, zonder zichtbaar letsel. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud. De politie dacht in eerste instantie dat er in de kroeg paniek was uitgebroken en dat de tieners daardoor zijn doodgedrukt. Maar die theorie wordt nu uitgesloten. © ANP 2022