Kickbokser Hari en organisator Glory: rellen gebeuren nooit meer

Kickbockser Badr Hari en organisator Glory verwachten dat supportersrellen zoals die in maart in het Belgische Hasselt nooit meer op een vechtsportgala van de organisatie te zien zijn.

Door die rellen moest het gevecht tussen de Pool Arkadiusz Wrzosek en Hari worden gestaakt, net als de rest van het programma die avond.

Glory heeft onafhankelijk onderzoek laten doen en neemt maatregelen rond volgende gevechten. Zo mogen vechters niet meer een onbeperkt aantal genodigden meenemen naar het gevecht en hen dicht bij elkaar laten zitten.

Het maximum wil Glory-topman Scott Rudmann niet prijsgeven, maar dat ligt "zeker onder de honderd".



Uit het onderzoek is volgens Glory gebleken dat tweehonderd supporters die Wrzosek in maart had uitgenodigd en vlak bij elkaar zaten, de rellen veroorzaakten. Daarbij gingen fans met elkaar op de vuist.

Ook moet volgens Rudmann de samenwerking met de politie beter en moet de evenementenlocatie de instroom van bezoekers beter op orde hebben. Dat ging in België niet goed, waardoor fans volgens de topman al "pissig" binnenkwamen.



Hari noemt de gebeurtenissen een zwarte bladzijde in zijn vechtersloopbaan, al wil hij het er niet veel meer over hebben. "Het was catastrofaal en iets dat ik nog nooit had gezien", aldus de 37-jarige Amsterdammer op een gezamenlijke persconferentie met Alistair Overeem, in aanloop naar hun gevecht op 8 oktober in Arnhem.

Hari respecteert de beslissing van Glory om zijn gevecht met Wrzosek af te breken, al had hij liever doorgevochten. "Ik heb er veel met Glory over gesproken en ik weet dat ze er alles aan doen zodat zulke rellen nooit meer gebeuren.".

