Kickbokswedstrijden Glory komende jaren te zien via Videoland

Kickbokswedstrijden van organisator Glory zijn de komende jaren in Nederland te zien via Videoland.

De streamingdienst laat weten dat deze stap past in het streven om meer livesport aan te bieden.

Tot nu toe zijn er vooral films en series te zien. Behalve de wedstrijden komt er ook een realityserie over de vechters, meldde Glory op een persconferentie in Utrecht.

Het eerste evenement dat via Videoland te zien is, is Glory 81 op 20 augustus. Dan vecht de Nederlander Luis Tavares in Düsseldorf tegen Sergej Maslobojev uit Litouwen om de wereldtitel in het lichtzwaargewicht.



Op 8 oktober volgt het derde gevecht tussen kickboksers Badr Hari en Alistair Overeem, in de Gelredome.

De laatste tijd waren de wedstrijden van Glory te zien via pay-per-view, waarbij kijkers konden betalen om online afzonderlijke evenementen te zien.

© ANP 2022