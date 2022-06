Luchtruim boven EBI Vught gaat tijdelijk dicht om vluchtrisico

algemeen 28 jun 17:48

Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis in Vught wordt tijdelijk gesloten in verband met een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden via de lucht.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft dat besloten op verzoek van de burgemeester van Vught en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). De maatregel gaat vrijdag 1 juli in, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat volgens het ministerie niet om een acuut risico. Maar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) houdt rekening met omkoping, chantage en extreem gewelddadige ontsnappingspogingen. Door het verbod kunnen handlangers van criminelen die daar opgesloten zitten, ook geen luchtfoto's meer maken en kijken hoe de gevangenis in elkaar steekt. Ook wordt het moeilijker om met luchtvaartuigjes bijvoorbeeld wapens, drugs of telefoons de gevangenis binnen te krijgen.

In Vught zitten de zwaarste criminelen, onder wie vermeend bendeleider Ridouan Taghi, tegen wie dinsdag een eis tot levenslang is uitgesproken. Ook andere verdachten van dit netwerk zitten daar vast, maar een woordvoerster van het ministerie wil niet zeggen of de sluiting met hun aanwezigheid en de risico's te maken heeft. De gevangenis nam al eerder maatregelen om ontsnappingen tegen te gaan en de orde in de inrichting te bewaren. Zo is de omgeving van de gevangenis aangewezen als veiligheidsrisicogebied en is er cameratoezicht en extra bewaking door de politie. De maatregel duurt vooralsnog tot 1 januari 2023 en kan zo nodig verlengd worden. © ANP 2022