Marokko verhoogt brandstofsubsidie met 40 procent

De regering gaat de subsidie op brandstoffen voor beroepschauffeurs verhogen met 40 procent.

Dat meldt het Ministerie van Transport dinsdag.

De regering besloot in april om beroepschauffeurs in Marokko te ondersteunen met subsidies op brandstoffen nadat die in de afgelopen maanden flink opliepen vanwege de opgelopen olieprijs door het conflict in Oekraïne en omdat de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis en de vraag naar olie daardoor in rap tempo is toegenomen.

Maar de brandstofprijzen zijn in de afgelopen weken verder opgelopen en hebben recordhoogtes bereikt. Voor een liter benzine wordt in Marokko gemiddeld 18 DH (€ 1,72) betaalt. Voor diesel wordt inmiddels 16 DH (€ 1,52) afgetikt. Marokko heeft de hoogste brandstofprijzen van alle landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA).



Momenteel ontvangen vervoersbedrijven een subsidie ​​van 2.200 DH voor grote taxi's, 1.600 DH voor kleine taxi's, 1.800 DH voor voertuigen voor gemengd vervoer in landelijke gebieden, 7.000 DH voor intercitybussen en 6.200 dirhams voor stadsbussen. De bedragen worden met 40 procent verhoogd.

Belangenorganisaties voor taxichauffeurs noemden de huidige compensatie "te mager" en riepen de regering vorige week op om het steunpakket uit te breiden met de tijdelijke afschaffing van de BTW en accijnzen op brandstoffen.

