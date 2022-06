Migratiedrama Melilla: EU in gesprek met Marokko maar nog geen verzoek om onderzoek

De Europese Unie is voortdurend in gesprek met Marokko om op te hoogte te blijven van de incidenten rondom de landsgrenzen tussen Marokko en Spanje.

"We zijn in gesprek met de Marokkaanse autoriteiten en we werken nauw samen met de Spaanse autoriteiten", zei Nabila Massrali, EU-woordvoerder voor buitenlandse zaken, tijdens een persconferentie in Brussel.

Bij de grensbestorming zijn vrijdag zeker 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die ze opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels. Het was in omvang een van de grootste bestormingen die de sinds 1971 opgerichte 6 meter hoge versperringen te verwerken kregen.

Naar schatting 2000 migranten bestormden het grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.



De EU-woordvoerder zei zich zorgen te maken over het opgelaaide geweld bij de grensovergang in Melilla. Ze herinnerde aan de noodzaak om samen te werken in de strijd tegen maffiosi en mensensmokkelaars.

Ook benadrukte ze dat de veiligheid van migranten de prioriteit is en dat moet worden gestreefd naar het voorkomen van buitensporig geweld. Massrali ging niet in op de vraag naar een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen van vrijdag of de oproepen van mensenrechtenorganisaties om het begraven van de lichamen van overleden migranten door de Marokkaanse autoriteiten op te schorten.

