Spirit AeroSystems gestart met productie vliegtuigromponderdelen in Marokko

Spirit AeroSystems is maandag begonnen met het produceren van Airbus A220-romponderdelen.

De wereldleider in de fabricage van vliegtuigstructuren voor de civiele en militaire luchtvaart heeft expertise ontwikkeld in de productie van onderdelen voor zakenjets van Bombardier en gaat zich in de fabriekslokatie in Noord-Afrika nu ook bezighouden met Airbus-onderdelen

De onderdelen van de romp worden vanuit Marokko verscheept voor montage op de locatie van Spirit in het Noord-Ierse Belfast. Beide fabriekslocaties werden in 2020 door Spirit overgenomen als onderdeel van de diversificatiestrategie.

Handelsminister Ryad Mezzour was maandag aanwezig bij de inhuldigingsceremonie en zei trots te zijn op de fabriek waar de grootste vliegtuigonderdelen in Afrika worden gebouwd. "Deze ultramoderne fabriek, gespecialiseerd in de vervaardiging van luchtvaartonderdelen en -structuren, heeft zichzelf gevestigd als een van de vlaggenschepen van de luchtvaartindustrie in Marokko", zei Mezzour.

De keuze van Spirit voor Marokko versterkt de positionering van het land op complexe productieprocessen en de internationale invloed van het nationale luchtvaart ecosysteem, aldus handelsminister Mezzour.

Stephen Orr, Vice-President van Spirit AeroSystems, zegt verheugd te zijn de productiecapaciteit uit te kunnen breiden met het Airbus-programma en bedankte het Ministerie van Industrie voor de bijdrage in het versnellen van de totstandkoming van de fabriekslocatie.

© MAROKKO.NL 2022